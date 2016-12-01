DOLAR VE EURO NE KADAR?
Piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar 3,49'u, euro 3,71'i aşarak rekor tazeledi. Borsada yüzde 2 civarında kayıp var.
Dolar ve euro yeni rekorlar kırdı.
Güne 3,43 seviyesinde başlayan dolar yönünü yukarı çevirdi ve 3,49'u aşarak rekor tazeledi. Dolar en yüksek 3,4990'ı gördü.
EURO İLK KEZ 3,70'İ AŞTI
Euro da 3,63'lü seviyelerden hızla yükselerek ilk kez 3,70'in üzerine çıktı. Euro 3,7162'ye kadar yükseldi.
Piyasalar içeride başkanlık tartışmalarını yakından takip ediyor. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliyle ilgili yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı teklif, haftaya TBMM'ye sunulacak.
kaynak:ntv
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