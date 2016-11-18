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dolar ve euro ne kadar?

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Fed'in faiz artışına yakın olduğu beklentisiyle dolar 3,38'i aşarak rekor tazeledi. Euro 3,57'nin üzerinde seyrediyor.

Tarih : 18 Kasım 2016, 09:57
Puan Ver : Dolar Ve Euro Ne Kadar?(7/10)7


Dolar/TL ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artışına yönelik açıklamalarının ardından dolarda global değer kazancı ve içerideki siyasi endişelerle 3,38'i aşarak tarihi zirveye yükseldi.



Bankalararası piyasada dolar 3,38 civarında seyrediyor. Euro da 3,57'nin üzerinde işlem görüyor.



Fed Başkanı Janet Yellen, aralık ayında faizin artabileceğine yönelik mesajlar verdi. Bu da yatırımcıların dolara olan talebini artırdı. Analistler, son dönemde açıklanan verilerin Fed'in faiz artırımını desteklediğini belirtiyor.



 



kaynak:ntv








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