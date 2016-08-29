Serbest piyasada dolar 2,9520 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından yön arayışına girerken, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.



Dolar ve euro kuru fiyatı ne kadar? Serbest piyasada dolar 2,9520 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 2,95 liradan alınan dolar 2,9520 liradan, 3,3060 liradan alınan euro ise 3,3080 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,9380 liradan, euro ise 3,3220 liradan satılmıştı.







Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yükselmesinin ardından yeni haftaya 2,95'in üzerinde yatay başladı.







