

İstanbul serbest piyasada dolar 3.57, euro 4.00 liradan haftaya başladı.







Kapalıçarşı'da 3.57 liradan alınan dolar 3.57 liradan satılıyor. 4.00 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.00 lira olarak belirlendi.







Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.61 lira, euronun satış fiyatı ise 4.00 lira olmuştu.







kaynak:milliyet