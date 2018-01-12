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Dolar ve Euro Düşüşe Geçti

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da düşüş eğilimini sürdüren dolar 3,7720 liradan, euro ise 4,5420 liradan güne başladı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Dolar Ve Euro Düşüşe Geçti(10/10)6

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7700 liradan alınan dolar, 3,7720 liradan satılıyor. 4,5400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,5420 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7930 lira, euronun satış fiyatı ise 4,5720 lira olmuştu.

ÇİN'DEN GELEN HABERLER TL'Yİ OLUMLU ETKİLEDİ

Çin Devlet Döviz İdaresi(SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı.

Türk Lirası bu haberler üzerine kayıplarını bir nebze toparlayarak günü dolar karşısında 3.7720 ile kapatmıştı.

Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberlerin ardından ABD tahvil faizleri sert yükseliş kaydetmiş, bu durum ise küresel risk iştahında azalmaya neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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