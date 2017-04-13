DOLAR TRUMP SONRASI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Dolar, ABD Başkanı Trump'ın ABD para biriminin çok güçlü olduğunu söylemesinin ardından değer kaybediyor
Dolar, BAD Başkanı Donald Trump2ın ABD para biriminin çok güçlü olduğunu söylemesisin ardından kayıplarını sürdürüyor. Avustralya doları, işverenlerin ekonomistlerin tahmininden daha fazla istihdam sağamasının ardından değer kazandı.
ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Trump'ın Wall Street Journal'a verdiği mülakatta ABD para birimindeki güçlü seyrin Amerikalı şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtmesinin ardından 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi. Yen dolar karşısında, Paskalya tatili öncesi, artan jeopolitik gerilim ortamında, beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığından dolayı ismini vermeyen bir tradera göre, Japonya merkezli fonlar 109 seviyesinin altında yen karşılığı dolar alıyorlar ve bu durum fiyat hareketinin göreceli olarak düzenli seyretmesini sağlıyor, ancak makro müşteriler halen doalrda Trump'ın yorumlarının ardından satış yapma eğiliminde.
kaynak:bloomberght
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