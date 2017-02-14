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dolar tepetaklak oldu...

DOLAR TEPETAKLAK OLDU...

Dolar fiyatlarındaki düşüş piyasalarda dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde değer kaybeden dolar fiyatları 3.65 seviyesine kadar gerilerken, bu fiyatlar ile son ayların en düşük seviyesini görmüş oldu

Tarih : 14 Şubat 2017, 12:04
Puan Ver : Dolar Tepetaklak Oldu...(9/10)9


Dolardaki düşüş sürüyor. Bu sabah da güne düşüşle başlayan dolar/TL 3,6510'a kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar, saat 11:38'de 3.6506 seviyesini gördü. 



Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.



 



kaynak:hürriyet








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