DOLAR TATİLİ YİNE PAS GEÇMEDİ!
Piyasaların kapalı olduğu 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta rekor kıran dolar ve tırmanışa geçen dolar Ramazan tatilinin başladığı bugünü de pas geçmedi. Bu hafta 26 Mayıs'tan beri ilk kez 2.63'ün altına inen dolar/TL, 2,65'in üzerine çıktı.
Piyasaların kapalı olduğu 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta rekor kıran dolar ve tırmanışa geçen dolar Ramazan tatilinin başladığı bugünü de pas geçmedi. Bu hafta 26 Mayıs'tan beri ilk kez 2.63'ün altına inen dolar/TL, 2,65'in üzerine çıktı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl bitmeden başlaması beklenen faiz artışlarına daha da yaklaşıldığını gösteren Başkan Janet Yellen'ın dünkü açıklamaları ardından yönünü yukarı çeviren kurda Ramazan Bayramı öncesi işlemlerin hacimsiz bir seyirde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu hafta 26 Mayıs'tan beri ilk kez 2.63'ün altına inen dolar/TL dün Fed etkisiyle günü 2.65 civarında tamamladı. Dolar/TL bugün ise güne 08.35'te 2.6501/2.6510 seviyesinden başladı. Sepet bazında TL bu sabah güne 2.7712/2.7725 seviyesinde başladı.
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