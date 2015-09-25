Doların tatili yok! Tatil yapmayan dolar FED başkanı Yellen'in açıklamaları sonrasında bakın ne oldu? Dolar fiyatları yeni bir rekor denemesinde bulundu...



En son 14 Eylül'de 3.0696'ya kadar çıkan dolar, FED Başkanı'nın toplantısı öncesi dün uluslararası piyasalarda 3.0738 ile yeni bir rekor denemesi daha yaptı.







Bayram tatili dolayısıyla sadece uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 3.0738 ile tarihi zirvesini gördü. Yurt içi piyasalarda önceki gün öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında satış baskısı altında kaldığı görüldü.