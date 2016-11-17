

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentisi ve dolarda global güçlülüğün sürmesiyle dün 3.32'yi aşarak yeni tarihi zirvesini görürken, piyasalar Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmaya odaklandı.







Dün tarihi zirve olan 3.3275'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 3.3188/3.3215 seviyesinde işlem görüyor.







Dün saat akşam saatlerinde 3.4421/3.4431 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.4346/3.4377, 3.5583/3.5608 seviyesindeki euro/TL ise 3.5503/3.5537 seviyesinden işlem görüyor.















kaynak:dünya