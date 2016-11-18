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dolar tarihi zirveden düşüşe geçti

DOLAR TARİHİ ZİRVEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

3,40 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirve yapan dolar, öğleden sonra 3,38 seviyelerine indi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 15:49
Puan Ver : Dolar Tarihi Zirveden Düşüşe Geçti(6/10)7


Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artışına yönelik açıklamalarının ardından dolarda global değer kazancı ve içerideki siyasi endişelerle 3.40'ı aşarak tarihi zirveye yükseldi.



Güne 3.38 civarında başlayan kur, 3,4085 seviyesine kadar çıkarak tarihi zirve gördü. Euro/TL ise 3.6124 seviyesine çıkarak rekor kırdı.



Dövizde yaşanan bu rekorlardan sonra Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) bugün "dövizdeki artış" gündemiyle toplanacağı haberi geldi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın "EKK'da dolar kuru artışı dahil değerlendirmeler yapacağız" açıklaması sonrasında dövizde geri çekilmeler yaşandı.



Saat 14:17 itibariyle dolar kuru 3,38 seviyesinin hemen altında hareket ederken, Euro 3,59'un altına indi.



 



kaynak:dünya








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