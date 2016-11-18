

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artışına yönelik açıklamalarının ardından dolarda global değer kazancı ve içerideki siyasi endişelerle 3.40'ı aşarak tarihi zirveye yükseldi.







Güne 3.38 civarında başlayan kur, 3,4085 seviyesine kadar çıkarak tarihi zirve gördü. Euro/TL ise 3.6124 seviyesine çıkarak rekor kırdı.







Dövizde yaşanan bu rekorlardan sonra Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) bugün "dövizdeki artış" gündemiyle toplanacağı haberi geldi.







Başbakan Binali Yıldırım'ın "EKK'da dolar kuru artışı dahil değerlendirmeler yapacağız" açıklaması sonrasında dövizde geri çekilmeler yaşandı.







Saat 14:17 itibariyle dolar kuru 3,38 seviyesinin hemen altında hareket ederken, Euro 3,59'un altına indi.







kaynak:dünya