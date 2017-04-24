DOLAR SON 5,5 AYIN AN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5878'i görmesinin ardından saat 12.20 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3,5895 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 3,9028, sterlin/TL ise yüzde 0,87 değer kaybıyla 4,6071'den işlem görüyor.
Dolar endeksi de bugün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilese de saat 12.20 itibarıyla 99'un hemen üzerinde dengelendi.
kaynak:ahaber
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