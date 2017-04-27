DOLAR SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
TCMB'nin faiz kararının etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla 3,5585'ten alıcı buluyor.
Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,5567'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla 3,5585 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün güne yatay başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) geç likidite penceresi (GPL) borç verme faiz oranını 50 baz puan artırmasının ardından düşüşe geçti ve 3,5608'i gördü.
Küresel piyasalardaki pozitif havanın devamı ve TCMB'nin faiz kararının etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla 3,5585'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 azalışla 3,8841, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 4,5890'dan işlem görüyor.
kaynak:ahaber
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