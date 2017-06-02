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dolar sert düştü

DOLAR SERT DÜŞTÜ

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:29
Puan Ver : Dolar Sert Düştü(10/10)8


ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin mayısta 138 bin artarak, 182 bin olan beklentilerin oldukça altında kalması, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL de buna paralel 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.



ABD verilerinin öncesinde 3,53'ün üzerinde yatay seyreden dolar/TL, veri sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,5160 seviyelerinde dengelenirken, avro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle avro/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 3,9675'e çıktı.



Avro/dolar paritesi, uluslararası piyasada önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1,1282'yi gördü.



Analistler, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım sürecinde öngörülenden daha yavaş adım atacağı beklentilerini kuvvetlendirdiğini, bunun da doların değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Dolar  Sert  Düştü    haber

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