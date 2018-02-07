Dolar/ TL geçen yılın kasım ayı sonunda başlayan 3.98'li seviyelerden 3.72'lere kadar inmesini destekleyen küresel risk iştahının yerini, pay piyasalarından gelen haberlerle dün riskten kaçışa bıraktı. Trendin ne kadar süreceğini merakla bekleyen uzmanlar mali piyasalardaki iyimser havanın bitmeye yüz tuttuğunu belirtiyor. Dolar kuru 7 Şubat sabahı saat 08:00'da önceki kapanışından hafif bir yükselişle 3.7722 TL'den el değiştiriyor.

TL DEĞER KAYBI YAŞIYOR

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı arttırması TL'ye değer kaybı olarak yansıyor.

Dolar kuru, dün gün içerisinde 3.80'i zorlamasından sonra öğle saatlerinde 3.78 civarında sakin bir seyir izledi ve piyasaların kapanmasından sonra 3.77'nin altına geriledi. Dolar endeksi de 89,85'lerin üzerini test etti ancak kalıcı olamadı.

ENFLASYONUN AÇIKLANDIĞI GÜN DEĞER KAZANMIŞTI

Oysa TL, enflasyonun açıklandığı gün rand ile birlikte dolar karşısında değer kazanan iki gelişmekte olan ülke para biriminden biri olmuştu.

Hatırlanacağı üzere tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Ocak'ta gıda fiyatlarında artışın beklentilerin altında kalması ve baz etkisiyle aylık bazda yüzde 1.02 ile beklentilerin altında artış gösterirken, yıllık TÜFE ise 2017 sonundaki yüzde 11.92'den yüzde 10.35'e gerileyerek çift hanede kalmaya devam etti.

Kaynak: haberinburada