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Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor

DOLAR SAKİN SEYRİNİ DEVAM ETTİRİYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da güne sakin başlayan dolar 3,8220 liradan, euro 4,5300 liradan güne başladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor(8/10)4

ABD'deki vergi yasasıyla ilgili son dakika haberleri ve ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, döviz piyasalarında sakin bir seyir söz konusu. Buna paralel dolar/TL'de yatay eğilimli bir hareket gözleniyor.

PİYASALARDAKİ OLUMLU HAVA TL'YE YARADI

Dolar/TL tarafında yatay bir piyasa oldu. ABD'deki vergi reformu beklentileri ile aslında ABD 10 yıllık faizleri yükseliyor fakat dolar endeksi ile olan korelasyonu kopuk. Sene sonu olması ile ilgili bu durum, dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere de yansıması sınırlı oluyor.

Tahvil piyasasındaki yatırımcılar, ekonominin hali hazırda tam istihdamda olduğunu göz önüne alarak maliye politikasında gevşeme anlamına gelen vergi indirimleri nedeniyle Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağından, yani faizleri daha hızlı artıracağından endişe ediyorlar.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yılın son günlerinde piyasaların yakından takip ettiği son önemli gelişmeler olan geçen haftaki Fed ve TCMB'nin faiz kararları ardından piyasalarda nispeten yatay bir seyir gözlenirken, ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD, AB ile ilişkiler hala yakından izleniyor.

Dün sabah 3.8220seviyesinde olan akşam 3.8250/3.8262 seviyesinden kapanmıştı. 22 Aralık sabah 07:30'da ise dolar 3.8202 liradan işlem görüyor. Euro ise TL karşısında çeyrek puanlık düşüşle 4.593 TL.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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