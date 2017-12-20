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Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor

DOLAR SAKİN SEYRİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Dolar Güney Afrika'dan gelen haberlerle birlikte TL dahil tüm gelişmekte olan para birimlerini olumlu etkiliyor. Dolar TL kuru sakin seyrini sürdürerek güne 3,8348 liradan başladı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 12:50
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Dolar fiyatları, TCMB'nin geçen hafta beklentilerin altında kalan geç likidite penceresi (GLP) faizi artırımıyla gelen son dakika haberlerinin ardından yükselen 3.86'lı seviyelerde başladıktan sonra yönünü aşağı çevirmişti. Böylece dolar/TL son üç haftada 3.97'li seviyelerden 3.85'in altına gerilemiş oldu.

GÜNEY AFRİKA SEÇİMLERİ OLUMLU ETKİLİYOR

Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte piyasalarda da işlem hacimleri azalma eğilimi göstermeye başlarken dolar güne 07:20 sularında, yüzde 0.03'lük çok ufak bir artışla 3.8348 liradan başladı.

Güney Afrika'da yapılan seçimler nedeniyle randın dolar karşısında yüzde 4'lere ulaşan bir değer kazancı yaşaması diğer gelişmekte olan para birimlerini de olumlu etkileyerek pozitif ayrışmalarını sağlıyor.

Dün dolar/TL 3.8258-3.8451 bandında yatay bir seyir izlemişti. TL'nin son bir aylık dönemde değer kazancı yüzde 3.5 civarında gerçekleşti. Böylece Türk Lirası yüzde 10 değer kazanan Güney Afrika randının ardından en iyi performansı gösteren ikinci para birimi oldu.

DÖVİZ YILI BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLMADAN TAMAMLAYACAK

Bankacılar Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından piyasalarda yatay seyrin gözlendiğini, TL'nin de bu trende paralel bir seyir izlediğini belirtiyorlar.

Analistler, 2017 sonu yaklaşırken yavaş yavaş yeni pozisyon alma isteksizliğinin görüldüğünü ve TL için Fed sonrası TCMB faiz kararıyla yılın en önemli kararın geride kaldığını belirtiyor.

Diğer yandan jeopolitik gelişmeler, ABD, AB ile ilişkiler piyasalar tarafından yakından izleniyor fakat yeni bir gelişme olmaması halinde döviz piyasalarının yılı büyük bir değişim olmadan tamamlayacağı kanısında.

Zira Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtması da piyasayı destekleyen unsurlar arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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