

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.52 seviyesinde. Euro/TL 3.9970'den işlem görürken, euro/dolar 1.1350 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 46.51, altının ons fiyatı da 1251.63 dolardan işlem görüyor.



Veri ve haber akışının sakin olduğu bayram tatili öncesinde dolar/TL, risk iştahındaki artışla 3,55 seviyelerinden 3.50 seviyelerine geri çekildi. Kur, gündemin nispeten sakin olduğu hafta içinde genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel seyrederken; son dönemde carry trade kaynaklı TL ilgisi kurda aşağı hareketi destekliyor.







kaynak:milliyet