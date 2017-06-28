Dolar Sakin Seyrediyor
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dolar sakin seyrediyor

DOLAR SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 3.52 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Dolar Sakin Seyrediyor(9/10)10


Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.52 seviyesinde. Euro/TL 3.9970'den işlem görürken, euro/dolar 1.1350 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 46.51, altının ons fiyatı da 1251.63 dolardan işlem görüyor.



Veri ve haber akışının sakin olduğu bayram tatili öncesinde dolar/TL, risk iştahındaki artışla 3,55 seviyelerinden 3.50 seviyelerine geri çekildi. Kur, gündemin nispeten sakin olduğu hafta içinde genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel seyrederken; son dönemde carry trade kaynaklı TL ilgisi kurda aşağı hareketi destekliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar  Sakin  Seyrediyor    haber

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