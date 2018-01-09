Dolar kuru yıl başından bu yana aşağı yönlü sakin bir seyir izlerken euro da 4,4780 ile 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün 3.73-3.75 bandında hareket eden kur bu sabah saat 08:10'da 3.7420 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4810 ve sterlin/TL 5.0805'den işlem gördü. Dolar tarafında yıl başından bu yana görülen aşağı yönlü sakin seyir sürerken, euro/TL bugün 4.4780 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

ABD ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasalarda artan risk iştahının TL ile beraber gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklediğine işaret eden uzmanlar, kısa vadede hikayenin değişmesini beklemiyor. Ancak haftanın en önemli verisi olan ve cuma günü açıklanacak ABD enflasyonunun yakından izlendiğini belirtiyorlar.

Kaynak: haberinburada