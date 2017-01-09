DOLAR REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR!
Geçen haftayı 3.63 TL seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni haftaya rekor kırarak başladı. Dolar 3.7388 TL'ye euro ise 3.9338 TL'ye çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü
Dolar haftaya rekorla başladı. İlk işlemlerde dolar 3.73 TL'yi de aşarak 3.7388 TL ile tarihi zirvesine çıktı. Euro ise 3.93 TL'yi geçti.
Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık
sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan
tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı
ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.
kaynak:habertürk
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