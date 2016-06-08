

Dün saat 17.37 itibariyle 2.8972/2.8982 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.50'de 2.8954/2.8965 seviyesinde.







Dün saat 17.33'te 3.0924/3.0935 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sanah 3.0937/3.0954, 3.2873/3.2897 seviyesinde olan euro/TL ise 3.2916/3.2936 seviyesinde işlem görüyor.







TL'YE LOKAL SATIŞLARDAN DESTEK GELDİ







TEB Stratejisti Erkin Işık, bu sabahki notunda, İstanbul'da dün gerçekleşen saldırının piyasa üzerindeki olumsuz etkisinin kısa sürdüğünü ve TL'nin TCMB'nin son faiz indiriminden olumsuz etkilenmeye devam ettiğini söyleyerek, "TCMB'nin faiz indirimi ardından kısa vadeli swap faizlerinin gecelik borçlanma faizi seviyesine inmesiyle TL son iki günde diğer gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yüzde 0.9 daha kötü performans gösterdi. TL'deki zayıflığın göreceli diğer nedenleri ise petrol fiyatlarındaki artış ve lokallerin geçen ay sattıkları dövizleri tekrar alıma geçmesi" dedi.







Işık, Mayıs'ın ilk üç haftasında yerli yatırımcıların döviz mevduatlarının 7.8 milyar dolar azaldığını, 27 Mayıs ile biten haftada 700 milyon dolarlık küçük artışın ise döviz piyasasında lokal talebine işaret ettiğini söyledi.







Fed Başkanı Janet Yellen'ın önceki günkü konuşmasında faiz artırım zamanlamasına ilişkin bir sinyal vermemesinin ABD'de Cuma günkü zayıf tarımdışı istihdam verisi sonrası Fed'in yakın zamanda faiz artışı yapamayacağı beklentisini desteklemesiyle dolar/TL dün 1 ayın en düşük seviyesi olan 2.8915'e kadar geriledi.







TAHVİLDE SON DURUM







Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.47, valörde son işlemde yüzde 9.53 seviyesindeydi.







Öte yandan 17 Şubat 2021 itfalı gösterge beş yıllık tahvil faizi, dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.30, valörde son işlemde yüzde 9.38 seviyesindeydi.







İki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.17, valörde son işlemde yüzde 9.11 seviyesindeydi.







Hazine'nin Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde dün bugün gerçekleştirdiği 5 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz beklentilere paralel yüzde 9.32 olurken, ROT dahil piyasaya 2.28 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.







Bu ayki borçlanma programını bir ihale ile tamamlayan Hazine, Haziran'da toplam 2 milyar TL iç borç servisine karşılık, 1.5 milyar TL'si piyasadan toplam 1.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyordu. Hazine'nin planlananın üzerinde borçlanmasında Mart ayında başlanan haftalık geri alım ihalelerinin de etkili olduğu belirtiliyor.