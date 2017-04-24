Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş, dolar/TL'nin de güne hızlı bir düşüşle başlamasını sağladı



Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar öğle saatlerinde 3.60 TL'yi de kırarak 3.5878 TL'ye kadar geriledi.



Böylece dolarda cuma kapanışa göre yaşanan düşüş yüzde 1.3'e ulaştı. Euro/TL ise yüzde 0.07 azalışla 3.9028 TL'den el değiştirdi.







kaynak:habertürk