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dolar ne kadar son dakika!

DOLAR NE KADAR SON DAKİKA!

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş, dolar/TL'nin de güne hızlı bir düşüşle başlamasını sağladı

Tarih : 24 Nisan 2017, 13:59
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Son Dakika!(8/10)9


Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar öğle saatlerinde 3.60 TL'yi de kırarak 3.5878 TL'ye kadar geriledi.



Böylece dolarda cuma kapanışa göre yaşanan düşüş yüzde 1.3'e ulaştı. Euro/TL ise yüzde 0.07 azalışla 3.9028 TL'den el değiştirdi.



 



kaynak:habertürk








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