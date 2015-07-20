Doların küresel bazda değer kazancı ile Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü öğle saatlerine göre TL de dolar karşısında değer kaybı ile güne başladı. Dolar, Türk Lirası karşısında 2,69 seviyesini bile gördü.



Doların küresel bazda değer kazancı ile Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü öğle saatlerine göre TL de dolar karşısında değer kaybı ile güne başladı. Dolar, Türk Lirası karşısında 2,69 seviyesini bile gördü.







16 Temmuz Perşembe günü 2.65'in hemen altında işlem gören dolar/TL bu sabah 08.58'de 2.6585/2.6600 seviyesinde işlem gördü.







Dolar/TL, 12.36 itibariyle 2,6900 seviyesine kadar yükseldi.







Geçen hafta Perşembe günü 2.77'in hemen altında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte güne 2.7683/2.7703, 2.89'un hemen altında işlem gören euro/TL ise 2.8781/2.8805 seviyesindeydi.