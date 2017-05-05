Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL paritesi bu sabah yeniden 3,56 seviyesinin üzerine çıktı. Gözler S&P'nin açıklayacağı Türkiye kararında.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:39
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu?(8/10)10


İşte piyasanın 5 Mayıs 2017 gündemi:



Dolar/TL bugün en düşük 3,5510, en yüksek 3,5608 seviyesini gördü. Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 62,53 milyar TL kullandı.



ABD'de bugün tarım dışı istihdam verisi takip edilecek(15:30).  ABD Merkez Bankası(Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer,  California'daki Hoover Para Politikası Konferansı'nda konuşma yapacak.



ABD San Francisco Fed Başkanı John Williams, konuşma yapacak.



S&P'nin Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmnesinin bu akşam açıklanması bekleniyor. (Tahmini saat 19:00-19:30 arası). Foreks anketinde kredi notu ve görünümün değişmeyeceği beklentisi oluştu.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Dolar  Ne  Kadar  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER