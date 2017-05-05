DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL paritesi bu sabah yeniden 3,56 seviyesinin üzerine çıktı. Gözler S&P'nin açıklayacağı Türkiye kararında.
İşte piyasanın 5 Mayıs 2017 gündemi:
Dolar/TL bugün en düşük 3,5510, en yüksek 3,5608 seviyesini gördü. Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 62,53 milyar TL kullandı.
ABD'de bugün tarım dışı istihdam verisi takip edilecek(15:30). ABD Merkez Bankası(Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, California'daki Hoover Para Politikası Konferansı'nda konuşma yapacak.
ABD San Francisco Fed Başkanı John Williams, konuşma yapacak.
S&P'nin Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmnesinin bu akşam açıklanması bekleniyor. (Tahmini saat 19:00-19:30 arası). Foreks anketinde kredi notu ve görünümün değişmeyeceği beklentisi oluştu.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar