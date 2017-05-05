

İşte piyasanın 5 Mayıs 2017 gündemi:







Dolar/TL bugün en düşük 3,5510, en yüksek 3,5608 seviyesini gördü. Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 62,53 milyar TL kullandı.







ABD'de bugün tarım dışı istihdam verisi takip edilecek(15:30). ABD Merkez Bankası(Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, California'daki Hoover Para Politikası Konferansı'nda konuşma yapacak.







ABD San Francisco Fed Başkanı John Williams, konuşma yapacak.







S&P'nin Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmnesinin bu akşam açıklanması bekleniyor. (Tahmini saat 19:00-19:30 arası). Foreks anketinde kredi notu ve görünümün değişmeyeceği beklentisi oluştu.







kaynak:sözcü