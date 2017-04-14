Kuzey Kore ve ABD arasında tırmanan nükleer gerilimle zayıflayan dolar güne 3.67 seviyesinden başladı. Ancak gün içerisinde yükselişe geçen dolar/TL 3.70'e dayandı. Altının gramı 152.8 TL'yi, çeyrek altın fiyatı ise 251.2 TL'yi gördü.



Kuzey Kore ile ABD ve Çin arasında artan “nükleer gerilim”in baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar güne 3.67 seviyesinden başlamıştı. Ancak dolar/TL pazar günü yapılacak referandum öncesi, yurt dışı piyasaların paskalya nedeniyle tatil olması ve alım yapılmaması nedeniyle tırmanışa geçerek 3.70'e dayandı.



Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı yükselen dolarla 152.8 TL'yi görerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın da 251,2 TL'yi görerek rekor kırdı. Uluslararası piyasada ise spot altın fiyatları bir önceki seans gördüğü beş ayın zirvesine yakın seyrini sürdürürken, birçok ülkede bugün Kutsal Cuma tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi sınırlı kaldı. Spot altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1,287.32 dolardan işlem gördü.







kaynak:sözcü