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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Piyasalarda gözler 2016 ihracat verisi ve Aralık 2016 enflasyonuna çevrilmişken dolar/TL güne 3.53 seviyesinde başladı.

Tarih : 03 Ocak 2017, 09:30
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Piyasalar Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklayacağı 2016 yılı ihracat rakamlarını beklerken dolar saat 07:49'da güne 3.5367-3.5379 TL seviyelerinden başladı.



Euro aynı saatte 3.7098/3.7116 TL seviyelerinden işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da gram altın 131 TL, çeyrek altın 216 TL, yarım altın 433 TL, tam altın ise 858 TL'den alıcısını bulacak.



 



kaynak:sözcü








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