O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararına çevrilmişken dolar/TL haftaya 3.50'nin üzerinde başladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:17
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu?(8/10)5


Bu hafta gözler Fed'in faiz artırımına çevrilmişken dolar/TL haftaya 3.50'nin üzerinde başladı. Sabah saat 08:14 itibariyle dolar Türk Lirası karşısında 3.5075/3.5093 TL seviyelerinden işlem görüyor.



Euro ise aynı saatlerde 3.7038/3.7057 TL seviyelerinde.



Kapalıçarşı'da altın 130 TL'den, çeyrek altın 215 TL'den, yarım altın 430 TL'den, tam altın ise 852 TL'den alıcısını buluyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise Çarşamba günü faizleri 25 baz puan artıracağı neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda. Dolar yen karşısında 10 ayın zirve seviyelerinde seyrederken, euro ise 1.055 ile dolar karşısında yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Dolar  Ne  Kadar  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER