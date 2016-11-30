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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatlarında dün yüzde 3'e ulaşan sert düşüşler yaşanması ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan baskı sonucu dolar/TL dün yükselirken bugün güne sınırlı bir düşüşle başladı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 14:12
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu?(7/10)8


Bankacılar piyasalarda başta ADP özel sektör istihdamı olmak üzere ABD verilerinin izleneceğini belirttiler. ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin son günlerde zayıflamış olması ve gelişen piyasalardan yaşanan çıkışların ardından zirve seviyeyi görmüş olabileceği beklentileriyle gelişmekte olan piyasalarda satış baskısı yerini daha iyimser bir seyre bırakıyor.



ÇIKIŞ YAVAŞLADI MI?



Dolar/TL de Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin hafta başından beri miktar zayıflamasının da desteğiyle tarihi zirvelerinin altında seyrediyor. ABD başkanlık seçimlerinin yaptığı 8 Kasım'dan bu yana gelişen ülke piyasalarından 16 milyar dolarlık bir çıkış yaşanırken, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayvan, Tayland ve Güney Kore gibi yerlerden gelen veriler bu çıkışın yavaşlamaya başlamış olabileceğini gösteriyor.



Dolar Kasım ayında yen karşısında yüzde 7 ve euro karşısında da yüzde 3 değer kazanmış durumda. Dolardaki bu yükseliş ABD'de başkanlığa yeni seçilen Trump'ın maliharcamaları artıracağı ve bunun da daha yüksek enflasyonla beraber Fed tarafından daha hızlı parasal sıkılaşmaya yol açacağı beklentileri etkili. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler ise enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye ekonomisi için aslında olumlu bir gelişme.



Ancak Türkiye'nin ekonomileri enerji gelirlerine bağlı ülkelerin oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alması, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve yükselişlerde bu para birimlerine paralel bir seyri dün olduğu gibi zaman zaman beraberinde getirebiliyor.



Dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.4250 civarında günü tamamladıktan sonra bu sabah saat 0856'da güne 3.4090/3.4145 seviyesinde başladı. Dolar TL saat 13:41'de 3.4228/3.4237 TL'den işlem görüyor.



 



kaynak:sözcü








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