

ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle oluşan belirsizlik dolara dün tarihi rekorunu kırdırdı. Dolar bu sabah saat 09:10 itibariyle güne 3.20-3.21 bandından işlem görüyor. Euro 3.50'nin üzerinde 3.50-3.51 bandında işlem görürken sterlin 4 TL'nin biraz altında işlem görmekte.







Alan Yatırım doların önümüzdeki günlerdeki seyrini şöyle değerlendirdi: Teknik olarak bakıldığında, 3,2000 seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için 3,2200 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. dolar/TL paritesinde yükselişlerin devam etmesi halinde 3,3000 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede görülebilecek kâr realizasyonları için ise 3,2000 ve 3,1500 seviyeleri izlenebilecek destek seviyeleridir.







kaynak:sözcü