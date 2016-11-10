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dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD başkanlık seçimlerinin ardından rekor üstüne rekor kıran dolar/TL bu sabah güne 3.20-3.21 bandında başladı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 10:11
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu?(8/10)5


ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle oluşan belirsizlik dolara dün tarihi rekorunu kırdırdı. Dolar bu sabah saat 09:10 itibariyle güne 3.20-3.21 bandından işlem görüyor. Euro 3.50'nin üzerinde 3.50-3.51 bandında işlem görürken sterlin 4 TL'nin biraz altında işlem görmekte.



Alan Yatırım doların önümüzdeki günlerdeki seyrini şöyle değerlendirdi: Teknik olarak bakıldığında, 3,2000 seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için 3,2200 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. dolar/TL paritesinde yükselişlerin devam etmesi halinde 3,3000 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede görülebilecek kâr realizasyonları için ise 3,2000 ve 3,1500 seviyeleri izlenebilecek destek seviyeleridir.



 



kaynak:sözcü








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