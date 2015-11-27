Dolar rekor seviyelere doğru tırmanışını sürdürüyor, euro ve faiz yükselirken borsada düşüş devam ediyor



Dolar rekor seviyelere doğru tırmanışını sürdürüyor, euro ve faiz yükselirken borsada düşüş devam ediyor



Dolar, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu saatlerde Asya işlemlerinde yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 2,93 TL üzerini gördü. Euro ise 3,11 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,0632, Sepet Kur 3,1 seviyelerine yükseldi.



Dün önce yeni hükümet programında Merkez Bankası'na yönelik bağımsızlık vurgusunun kaldırılmasının yarattığı tedirginlikle 2,90 TL seviyesini aşan Dolar sonrasında Rusya'dan gelen haberler ve Rus yetkililerinin açıklamaları ile 2,91 TL üzerine çıkmıştı.