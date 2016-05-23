Cuma günü saat 17:44 itibarıyla 2.9820 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 09:04'te 2.9796 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 3.3457 seviyesinde işlem görüyor.



AKP'de hafta sonunda yapılan olağanüstü kongrede Binali Yıldırım'ın parti genel başkanlığını almasının ardından piyasalar ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine odaklanırken, yarınki PPK toplantısını bekleyen piyasada Fed'in faiz artırım beklentilerinin yön verdiği dış piyasalardaki gelişmeler de yakından izleniyor.



Cuma günü saat 17:44 itibarıyla 2.9820 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 09:04'te 2.9796 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 3.3457 seviyesinde işlem görüyor.



AKP'nin genel başkanlığı dün Ankara'da düzenlenen ikinci Olağanüstü Kongre ile el değiştirirken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümet kurma görevini partinin yeni Genel Başkanı olarak seçilen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a verdi.



Yıldırım konuşmasında Erdoğan'a bağlılık vurgusu yaparken, PKK ve Gülen cemaati ile mücadelede kararlılık ve başkanlık sistemine yönelik mesajlar verdi. Yeni MKYK'nın ilk toplantısını bugün yapması, yeni kabinenin ise birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu çerçevede piyasalar Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinede yer alıp almayacağına yakından izliyor.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile başlayan siyasi belirsizlik, yeni ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceği endişeleri ile devam ederken, TL üzerinde baskı yaratan iç gelişmelere ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri önümüzdeki ay artırabileceğine yönelik artan beklentilerin de eklenmesiyle TL'de son dönemde satış baskısı kuvvetlenmiş, dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu 19 Mayıs'ta illikit piyasada 3 seviyesini test etmişti.