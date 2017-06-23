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Dolar Ne Kadar Oldu? 23 Haziran 2017 Anlık Dolar Kuru
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dolar ne kadar oldu? 23 haziran 2017 anlık dolar kuru

DOLAR NE KADAR OLDU? 23 HAZİRAN 2017 ANLIK DOLAR KURU

Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar güne düşüşle başladı. Haftaya düşüş ile başlayan dolar, bu hafta başladığı gibi bitirdi ve yine 3,50 lira seviyesine kadar indi. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 23 Haziran 2017 anlık ve güncel dolar kuru...

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:11
Puan Ver : Dolar Ne Kadar Oldu? 23 Haziran 2017 Anlık Dolar Kuru(5/10)3


23 HAZİRAN 2017 GÜNCEL DOLAR KURU



Dolar alış: 3,5093 TL / Dolar satış: 3,5114 TL



Euro alış: 3,9171 TL / Euro satış: 3,9193 TL



 



kaynak:mynet








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