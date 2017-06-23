Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar güne düşüşle başladı. Haftaya düşüş ile başlayan dolar, bu hafta başladığı gibi bitirdi ve yine 3,50 lira seviyesine kadar indi. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 23 Haziran 2017 anlık ve güncel dolar kuru...