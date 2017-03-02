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dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

ABD'den gelen ekonomiye dair olumlu verilerden sonra küresel piyasalarda değerlenmeye başlayan doların etkisiyle, serbest piyasada dolar/TL kuru da yükselişe geçti. Dolar güne 3,67'nin üzerinde alıcı bulurken euro ise 3,87 lira seviyelerinden satılıyor.

Tarih : 02 Mart 2017, 11:18
Puan Ver : Dolar Ne Kadar?(9/10)9


Bugüne artışla 3,6560 seviyesinden başlangıç yapan dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,60 yükselişle 3,6780 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,47 artışla 3,8748'den ve sterlin/TL de yüzde 0,55 artışla 4,5180'den işlem görüyor.



Dün, 3,64 seviyesinden güne başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz artırımı yapabileceği beklentisinin artmasıyla en yüksek 3,6787'yi gördü ve günü 3,65'in üzerinde tamamladı.



 



kaynak:cnntürk








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