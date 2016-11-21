DOLAR NE KADAR?
Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 3,38'in altında başladı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanması ve ardından Merkez Bankası'nın gereken tedbirleri alacağı açıklamalarıyla dolar/TL tarihi zirveden sınırlı da olsa geriledi.
Bankalararası piyasada dolar 3,38'in altında işlem görüyor. Doların seyrinde küresel piyasalar ve Merkez Bankası'nın adımları takip edilecek. Euro da 3,58'in altında işlem görüyor.
Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi Merkez Bankası toplantısı. Banka perşembe günü faiz toplantısı yapacak.
kaynak:ntv
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