DOLAR NE KADAR?
Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrasında dolar 3,11-3,12 bandında hareket ediyor.
ABD seçimleri öncesinde baskı altında olan dolar/TL, ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından 3,11'in üzerinde işlem görüyor.
Fed faize dokunmazken, aralık ayı için faiz artış ihtimalini güçlendirdi.
Bankalararası piyasada dün 3,1259'a kadar yükselen dolar, 3,11-3,12 bandında dengelendi. Euro ise 3,46'nın üzerinde seyrediyor.
Dolar geçen hafta 3,1273'e kadar yükselerek rekorunu tazelemişti.
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