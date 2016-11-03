

ABD seçimleri öncesinde baskı altında olan dolar/TL, ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından 3,11'in üzerinde işlem görüyor.







Fed faize dokunmazken, aralık ayı için faiz artış ihtimalini güçlendirdi.







Bankalararası piyasada dün 3,1259'a kadar yükselen dolar, 3,11-3,12 bandında dengelendi. Euro ise 3,46'nın üzerinde seyrediyor.







Dolar geçen hafta 3,1273'e kadar yükselerek rekorunu tazelemişti.