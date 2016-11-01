DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL bankalararası piyasada 3,10 sınırında işlem görüyor. Piyasalar küresel gelişmeleri takip ediyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin endişeler global olarak piyasaları baskı altında tutarken, geçen hafta tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL 3,10 civarında hareket ediyor.
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısını takip ediyor. Fed'in faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmese de yapılacak açıklamada aralık ayında yapılması beklenen faiz artırımına ilişkin sinyaller izlenecek.
Yatırımcılar Clinton'ı ABD'deki mevcut politikaları sürdürecek bir aday olarak görürken Donald Trump'ı dış politika ve ekonomi alanında izleyeceği tahmin edilen yeni politikalar nedeniyle belirsizlikler yaratacak bir aday olarak görüyorlar.
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