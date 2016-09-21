DOLAR NE KADAR?
FED'in faiz kararını açıklayacağı güne piyasalar, Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz kararı ile başladı. Dolar 2,98 liranın üzerini görürken Borsa İstanbul ise artıda seyrediyor
İstanbul serbest piyasada dolar 2,9810, euro 3,3200 liradan güne başladı.
Kapalıçarşıda 2,9790 liradan alınan dolar 2,9810 liradan satılıyor. 3,3180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,3200 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9730 lira, euronun satış fiyatı ise 3,3240 lira olmuştu.
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