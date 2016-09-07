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dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Fed faiz artışlarının yavaş bir tempoda ilerleyeceği beklentileriyle dolar/TL'de aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dolar 2,92'nin üzerinde işlem görüyor.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:15
Puan Ver : Dolar Ne Kadar?(7.7/10)10


ABD tarım dışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalması Fed'den eylülde faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle dolar/TL'de başlayan düşüş devam ediyor.



Geçen hafta 2,95'in üzerinde işlem gören dün akşam 2,93 civarında olan dolar bugün 2,92'nin hemen üzerinde seyrediyor.








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