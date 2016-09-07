DOLAR NE KADAR?
Fed faiz artışlarının yavaş bir tempoda ilerleyeceği beklentileriyle dolar/TL'de aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dolar 2,92'nin üzerinde işlem görüyor.
ABD tarım dışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalması Fed'den eylülde faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle dolar/TL'de başlayan düşüş devam ediyor.
Geçen hafta 2,95'in üzerinde işlem gören dün akşam 2,93 civarında olan dolar bugün 2,92'nin hemen üzerinde seyrediyor.
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