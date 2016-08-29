DOLAR NE KADAR?
Fed'in eylülde faiz artırımı yapılabileceği sinyali sonrası yükselen dolar/TL 2,95'in üzerinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artışı için açık kapı bırakması sonrasında doların global değer kazanımına paralel dolar/TL yeni haftaya 2,95'in üzerinde başladı.
Dolar bankalararası piyasada 2,95'in üzerinde işlem görüyor.
Piyasalarda Cerablus operasyonu ve yurtiçinde güvenlik konusundaki gelişmeler yakından izlenecek.
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