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dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Fed'in eylülde faiz artırımı yapılabileceği sinyali sonrası yükselen dolar/TL 2,95'in üzerinde seyrediyor.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:54
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artışı için açık kapı bırakması sonrasında doların global değer kazanımına paralel dolar/TL yeni haftaya 2,95'in üzerinde başladı.



Dolar bankalararası piyasada 2,95'in üzerinde işlem görüyor.



Piyasalarda Cerablus operasyonu ve yurtiçinde güvenlik konusundaki gelişmeler yakından izlenecek.








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