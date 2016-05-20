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dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Türkiye'de piyasaların tatil dönemindeki illikit işlemlerde 3 seviyesini test eden dolar/TL güne 2.99 civarında başladı.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:19
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Dolar/TL 2,98'in üzerinde güne başladı.



ABD'de Fed'in faizleri önümüzdeki ay artırabileceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri sert satış baskısı altında kalırken Türkiye'da piyasaların tatil dönemindeki illikit işlemlerde 3 seviyesini test eden dolar/TL güne 2.99 civarında başladı.



AK Parti'nin 22 Mayıs'ta düzenlenecek olan olağanüstü kongresi için yeni genel başkan adayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım olarak belirlenmesi ardından piyasalar başta ekonomi yönetimi olmak üzere yeni kabinenin nasıl şekilleneceğini, ekonomi politikalarında değişiklik olup olmayacağını takip edecek.



Yıldırım pazar günü gerçekleşecek kongrenin ardından AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini Ahmet Davutoğlu'ndan alacak ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek.



İşlemlerin likit piyasada son olarak gerçekleştiği 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde 2.97 civarında işlem gören dolar/TL, Fed açıklamaları ve sonrasında takip edilen siyasi gelişmeler ile 3.0005 seviyesine yükseldikten sonra bugün güne 2.9890/2.9906 seviyesinden başladı.



İşlemlerin likit piyasada gerçekleştiği 18 Mayıs'ta 3.16 civarında işlem gören sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 3.1682/3.1703 euro/TL ise 3.3477/3.3501 seviyesinde işlem gördü.



Fed'in Nisan ayında yaptığı toplantı tutanaklarına göre banka yetkilileri, ABD ekonomisinin Haziran ayında bir faiz artışı için daha hazır olabileceğine inanıyor.



Haziran ayında faizleri artırma ihtimalinin masada olması, Fed'in yeniden para politikasını sıkılaştırmaya, Wall Street'in tahmin ettiğinden daha yakın olabileceğini gösteriyor.








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