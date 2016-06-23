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dolar ne kadar? dolar iki haftanın en düşüğüne geriledi!

DOLAR NE KADAR? DOLAR İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ!

Ekonomi piyasalarındaki faiz indirimi ve dola kuru son günlerin en çok merak edilen konuları arasın yer alıyor.

Tarih : 23 Haziran 2016, 15:10
Puan Ver : Dolar Ne Kadar? Dolar İki Haftanın En Düşüğüne Geriledi!(5/10)2


Dolar ne kadar? Dolar iki haftanın en düşüğüne geriledi! İngiltere'de bugün başlayan AB referandumuna ilişkin beklentilerin "AB'de kalma" yönünde olmasının yatırımcılarda risk iştahını artırmasıyla 2,89'un altına gerileyen dolar/TL, 2,8866 ile 8 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 2,88'in altına geriledi. Güne 2,8880 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, İngiltere'deki kritik referandumun sonucu öncesinde 2,88'in altına geriledi. Kur, 2,8780'i görerek 8 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 2,88 seviyesinden işlem görüyor.



Dolar/TL dün gün boyu düşüş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 0,56 azalışla 2,8934'ten tamamlamıştı. Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan dolar/TL, 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla 2,8900 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL ve sterlin/TL'nin yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.



Avro ve sterlinin, dolar karşısındaki yükselişinin etkisiyle şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 3,2800'den, sterlin /TL ise yüzde 0,2 primle 4,2640 seviyelerinden işlem görüyor.








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