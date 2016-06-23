

Dolar ne kadar? Dolar iki haftanın en düşüğüne geriledi! İngiltere'de bugün başlayan AB referandumuna ilişkin beklentilerin "AB'de kalma" yönünde olmasının yatırımcılarda risk iştahını artırmasıyla 2,89'un altına gerileyen dolar/TL, 2,8866 ile 8 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 2,88'in altına geriledi. Güne 2,8880 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, İngiltere'deki kritik referandumun sonucu öncesinde 2,88'in altına geriledi. Kur, 2,8780'i görerek 8 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 2,88 seviyesinden işlem görüyor.







Dolar/TL dün gün boyu düşüş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 0,56 azalışla 2,8934'ten tamamlamıştı. Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan dolar/TL, 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla 2,8900 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL ve sterlin/TL'nin yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.







Avro ve sterlinin, dolar karşısındaki yükselişinin etkisiyle şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 3,2800'den, sterlin /TL ise yüzde 0,2 primle 4,2640 seviyelerinden işlem görüyor.