DOLAR NE KADAR? 28.07.2016
Hafta başından bu yana 3,03-3,05 aralığında dengelenen dolar/TL kuru dün gece Fed'in beklendiği gibi faizleri değiştirmemesinin ardından 3,01'lere kadar düştü. Borsa ise güne yükselişle başladı.
Dün piyasaların kapandığı dakikalarda 3,04 liranın biraz altında olan dolar, bu sabahın ilk işlemlerinde 3,0120 lira seviyelerine kadar düştü.
Sonrasında bir miktar artışa geçen dolar gün ortasında 3,0240 liradan alıcı buluyor.
Euro ise son birakaç gündür denge bulduğu 3,33 - 3,35 aralığında dalgalanıyor.
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