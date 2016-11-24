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dolar ne kadar? 24.11.2016

DOLAR NE KADAR? 24.11.2016

Güne 3,40 seviyelerinde başlayan dolar tarihi zirve olan 3,4170'in üzerine çıkışının ardından 3.42'yi de geçtikten sonra tekrar gerilemeye başladı

Tarih : 24 Kasım 2016, 14:05
Puan Ver : Dolar Ne Kadar? 24.11.2016(7/10)8


Dolar/TL 3.4170 seviyesindeki tarihi zirvenin hemen altında 3.4050 civarında güne başlarken ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşmesi beklenen piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ana gündemi oluşturuyor.



Dolar saat 10.11 sularında zirvenin hemen altında 3.4122'yi gördü. 10.40'da 3.4186 seviyesine dayan dolar saat 11.00'de 3.42'yi geçerek rekorunu yenileyerek 3.4215 oldu. 11.10 sonrasında gerilemeye başlayan dolar 3.4165 seviyesinde düşmeye devam ediyor.



 



kaynak:habertürk








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