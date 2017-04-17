DOLAR NE KADAR? 17 NİSAN PAZARTESİ DOLAR FİYATLARI
Dolar fiyatlarında yaşanan değişim, Sabah saatlerinde piyasalara yansıdı. Referandumun ardından muhtemel bir değişikliğin yaşanması beklenen dolar fiyatlarında düşüş yaşandı.
Halkoylamasının ardından uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, saat 22.30'da, önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 3,6310 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 3,8600, sterlin/TL yüzde 2,20 düşüşle 4,5510 dan işlem gördü.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar