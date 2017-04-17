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dolar ne kadar? 17 nisan pazartesi dolar fiyatları

DOLAR NE KADAR? 17 NİSAN PAZARTESİ DOLAR FİYATLARI

Dolar fiyatlarında yaşanan değişim, Sabah saatlerinde piyasalara yansıdı. Referandumun ardından muhtemel bir değişikliğin yaşanması beklenen dolar fiyatlarında düşüş yaşandı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:16
Puan Ver : Dolar Ne Kadar? 17 Nisan Pazartesi Dolar Fiyatları(8/10)9


Halkoylamasının ardından uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, saat 22.30'da, önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 3,6310 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 3,8600, sterlin/TL yüzde 2,20 düşüşle 4,5510 dan işlem gördü.



 



kaynak:hürriyet








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