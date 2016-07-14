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dolar ne kadar? (14 temmuz 2016)

DOLAR NE KADAR? (14 TEMMUZ 2016)

Piyasalar İngiltere Merkez Bankası’nın kararını beklerken, dolar/TL 2,90 civarında seyrediyor.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 11:51
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Türkiye piyasaları genel olarak küresel gelişmelere paralel bir seyir izlerken, dolar/TL güne 2,90 civarında başladı. Dolar şu dakikalarda 2,90'ın altında işlem görüyor.



Gözler yurtdışından gelecek faiz kararında olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı kararda faizleri yüzde 0.5'ten yüzde 0.25'e indirerek AB'den ayrılma durumunda ekonomiyi koruyabilmek için yeni bir genişleme adımı atması bekleniyor.



Analistler, dolar/TL'de sınırlı hareketlerin olabileceğini belirtiyor.



Teknik açıdan dolar/TL'de 2,8770 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 2,9140 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini dile getiriyor.



ASYA BORSALARI 8 AYIN ZİRVESİNE YAKIN



Asya borsaları, İngiltere'deki referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde sonuç çıkmasının ardından yatırımcıların, İngiltere Merkez Bankası'nın bir resesyonu engellemek için faiz indirimine gideceği beklentileriyle 8 ayın zirvesine yakın seyretti.



Türkiye'de piyasalar geçen hafta bayram tatili nedeniyle 3.5 gün kapalı kalırken,  global bazda risk iştahında azalmaya neden olmasıyla dolar/TL Çarşamba günü 2.9555'e kadar yükselmişti.



 










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