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dolar, murat çetinkaya ile geriledi

DOLAR, MURAT ÇETİNKAYA İLE GERİLEDİ

Güne 2,84'ün üzerinde başlayan dolar Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından geriledi.

Tarih : 26 Nisan 2016, 11:32
Puan Ver : Dolar, Murat Çetinkaya İle Geriledi(7/10)6


Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın mesajlarının ardından düştü.



Enflasyon raporu toplantısı düzenleyen Çetinkaya, bundan sonra daha sade bir para politikası izleneceğini belirtti.



Dolar/TL saat 10.52'te 2,8365'i gördü.



Piyasaların odağındaki diğer konular ise ABD ve Japonya merkez bankalarının yarınki faiz toplantı kararları olacak.



Piyasaların gündemindeki bir diğer konu olan yarınki Fed toplantısında ise politika yapıcılarının faizleri değiştirmeyerek sabit tutmaları fakat ekonomik görünüme yönelik açıklamalarını biraz değiştirerek daha olumlu şartları ön plana çıkarmaları ve gelecekte faizleri artırmak için açık kapı bırakmaları bekleniyor.



Piyasalar böylesi bir yaklaşımı beklerken, FOMC'nin 26-27 Nisan'da gerçekleştireceği toplantıda faiz artışına hiç şans vermiyor ve 14-15 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda ise bir faiz artışına beşte bir şans veriyor. Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete göre bu yıl için iki faiz artışı bekleniyor.








Etiketler: Dolar  Murat  Çetinkaya  İle  Geriledi    haber

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