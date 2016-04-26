

Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın mesajlarının ardından düştü.







Enflasyon raporu toplantısı düzenleyen Çetinkaya, bundan sonra daha sade bir para politikası izleneceğini belirtti.







Dolar/TL saat 10.52'te 2,8365'i gördü.







Piyasaların odağındaki diğer konular ise ABD ve Japonya merkez bankalarının yarınki faiz toplantı kararları olacak.







Piyasaların gündemindeki bir diğer konu olan yarınki Fed toplantısında ise politika yapıcılarının faizleri değiştirmeyerek sabit tutmaları fakat ekonomik görünüme yönelik açıklamalarını biraz değiştirerek daha olumlu şartları ön plana çıkarmaları ve gelecekte faizleri artırmak için açık kapı bırakmaları bekleniyor.







Piyasalar böylesi bir yaklaşımı beklerken, FOMC'nin 26-27 Nisan'da gerçekleştireceği toplantıda faiz artışına hiç şans vermiyor ve 14-15 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda ise bir faiz artışına beşte bir şans veriyor. Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete göre bu yıl için iki faiz artışı bekleniyor.