DOLAR MİLYARDERLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN 29 İSİM YER ALDI
İsviçre merkezli banka USB'nin milyarderler raporuna göre, dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı bir yılda 145 kişi artarak bin 542'ye yükselirken listede Türkiye'den 29 milyarder yer aldı.
İsviçre merkezli banka USB, milyarderler raporunu açıkladı. Buna göre dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı bir yılda 145 kişi artarak 1542'ye yükseldi. Bu kişilerin toplam serveti ise 2016 yılında yüzde 17 artarak 5.1 trilyon dolardan 6 trilyon dolara yükseldi. Listeye 12'nci sıradan giren Türkiye'de ise tam 29 dolar milyarderi var.
BİRİNCİ ABD
En fazla dolar milyarderi olan ülkeler sıralamasında birincilik ABD'deyken ikinci sırada Çin, üçüncü sırada ise Almanya yer aldı. Çin ve Hindistan'daki milyarder sayısının dört yılda ABD'yi yakalaması bekleniyor. Rapora göre; milyarderler dünya genelinde toplam 2.8 milyon kişiyi istihdam ediyor. En zenginlerinin üçte birinden fazlası (yüzde 39'u) 70 yaşının üzerinde.
TEKNOLOJİ ETKİLİ
Servetlerdeki yükselişin sağlandığı başlıca sektörlerin teknoloji, finansal hizmetler ve sanayi olduğu belirtiliyor. ABD'de milyarderlerin toplam serveti 2.8 trilyon dolar olarak kayda geçti. Dünyadaki toplam milyarder sayısının dörtte üçü ise Çin ve Hindistan'dan. İki ülke milyarderlerine sırasıyla 67 ve 16 yeni milyarder ekledi.
Kaynak: haberinburada
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