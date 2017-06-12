DOLAR MB KARARLARI ÖNCESİ HAFİF ZAYIFLADI
ABD Doları, merkez bankalarının bu haftaki toplantıları öncesinde hafif zayıfladı
Doları, bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantıları öncesinde yatırımcıların pozisyon azaltmaıyla, G-10 paralarının çoğu karşısında zayıfladı.
Fed Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) Perşembe günü para politikası toplantılarını gerçekleştirecek. Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise Cuma günü toplanacak.
kaynak:bloomberght
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