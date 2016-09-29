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dolar kritik seviyeyi aştı

DOLAR KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Dolar/TL uluslararası piyasalarda doların gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yüzde 0,7 prim yaparak 3,0005`e yükseldi.

Tarih : 29 Eylül 2016, 13:03
Puan Ver : Dolar Kritik Seviyeyi Aştı(0/10)


Uluslararası piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükselişe geçmesine paralel artan dolar/TL, en yüksek 3,0005'i gördü.



Saat 12.05 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,55 yükselişle 2,9960'tan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,6 primle 3,3630, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselerek 3,8950'den işlem görüyor.



Dün gün içinde 2,9892'ye kadar çıkan dolar/TL, bu seviyelerde tutunamayarak günü 2,9780 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, Güney Afrika, Hindistan başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle çıkışa geçti.



Analistler, petrol fiyatlarının dünkü hızlı yükselişine karşın risk iştahının belirgin bir artış göstermediğini ve dolar endeksinin yatay bir seyir izlediğini belirtiyor.








Etiketler: Dolar  Kritik  Seviyeyi  Aştı    haber

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