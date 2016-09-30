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dolar kritik seviyenin üzerinde!

DOLAR KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE!

Piyasalar, Almanya`nın en büyük bankası Deutsche Bank`ın mali durumuna ilişkin endişelerden dolayı tedirgin. Dolar 3 TL`yi aştı, Euro 3.36 seviyesinde bulunuyor.

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:13
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Uluslararası piyasalar, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın mali durumuna ilişkin endişelerden dolayı stres altında. Dolar/TL 3 lira sınırını aştı. Kur saat 09:05 itibariyle 3.0020'den işlem görüyor. Euro/TL ise 3.36'dan işlemde.



ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank'ın gerçekleştirdiği konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetlerine bağlı iddialarda uzlaşma bedeli olarak 14 milyar dolar talep etmişti. Adalet Bakanlığı'nın talep ettiği rakam Deutsche Bank'ın ayırdığı karşılığın yaklaşık iki katına denk geliyor. Banka ise bu durumda sermaye artırımıan gidebilir ya da devletten kurtarma talep edebilir.








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